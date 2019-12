Equipe econômica articula com Rodrigo Maia retirada de pauta-bomba de votação

A equipe econômica tenta costurar nos bastidores que a votação de um veto presidencial sobre projeto de lei que reestrutura e recompõe a remuneração de diversas carreiras do setor público seja engavetada.

Um apelo foi feito ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta segunda (16).

O Ministério da Economia argumenta que a possível derrubada do veto poderia gerar perdas significativas aos cofres públicos e solicitou a retirada de pauta.

Para técnicos do governo, a reestruturação aumentaria as despesas obrigatórias, em sentido oposto ao trilhado até agora no ajuste fiscal. Além disso, um texto específico sobre as carreiras do funcionalismo, a reforma administrativa, deve ser encaminhada ao Congresso no ano que vem.

