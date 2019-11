Partidários da prisão em segunda instância querem que nova condenação de Lula reative protestos

Contra-ataque Senadores e deputados que querem a prisão após segunda instância aumentaram a pressão para que o Congresso deixe de lado a proposta adotada pela Câmara e abrace outra redação, como um texto que altera o Código Penal, cuja tramitação seria mais célere.

Contra-ataque 2 Há ainda articulação para criar a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Segunda Instância. Esse grupo espera que a decisão do TRF-4, que confirmou a e ampliou a pena da condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia (SP), reative cobranças por uma resposta do Congresso.

Devagar e sempre Siglas de centro e de oposição ao governo Jair Bolsonaro, porém, seguem apostando que o assunto fica para o ano que vem.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (28) clique abaixo:

