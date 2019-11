Deputados defendem ‘coligações informais’ caso partido de Bolsonaro não fique pronto para 2020

Papel passado Dentro do grupo que trabalha pela criação do Aliança pelo Brasil, de Jair Bolsonaro, há quem defenda que os futuros filiados assinem um termo de compromisso no qual se comprometam a empunhar bandeiras e a votar de acordo com as diretrizes da sigla –a favor do armamento e contra o aborto, por exemplo.

Hospedeiro O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP) defende que, no pior cenário, caso o Aliança não seja criado a tempo de seus quadros disputarem as eleições municipais, a sigla tente firmar coligações informais com legendas aliadas.

Hospedeiro 2 A ideia é que os nomes que depois migrarão para o Aliança se abriguem temporariamente em partidos já estabelecidos, como o Patriota, apenas para participar da disputa.

Cristão-novo Dirigentes de partidos que lideram ofensiva publicitária contra os estigmas do centro dizem que, depois que o divórcio com o presidente Jair Bolsonaro estiver 100% concluído, o PSL deve se somar à iniciativa.

Tira com uma mão… Especialistas em contas públicas identificaram um paradoxo na agenda econômica de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Se por um lado o presidente da Câmara defende medidas que travam o aumento dos gastos obrigatórios, como novas regras fiscais, do outro apoia o aumento de despesas no pacote social de Tabata Amaral (PDT-SP).

…e dá com a outra A proposta amadrinhada pela deputada tem o impacto calculado em R$ 9,8 bilhões por ano.

Menos mal O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), acredita que a melhora da economia e a esperada geração de empregos podem diluir parte do mal-estar provocado pelo Programa Verde-Amarelo, que traz entre outras inovações a proposta de taxar seguro-desemprego.

