Após foto em voo viralizar, Dilma desmente fake news: ‘Poder público jamais pagou qualquer passagem’

A ex-presidente Dilma Rousseff decidiu rebater insinuação que viralizou nas redes sociais de que viajou na primeira classe de um voo para um evento nos Emirados Árabes com recursos públicos.

Em nota, a assessoria da petista informa que “a viagem da ex-presidenta Dilma –voos de ida e volta em classe executiva, hospedagem e locomoção– foi custeada integralmente pela organização do evento”.

Os informações falsas começaram a circular nas redes após uma foto de Dilma dormindo durante o voo viralizar, especialmente entre grupos de direita.

A imagem era frequentemente acompanhada de insinuações de que a viagem era paga com dinheiro público. A petista, na verdade, participou do lançamento do Grupo de Trabalho “Rights of Future Generations” a convite do xeque Sultan bin Muhammad bin Saqr Al-Qassimi, em evento coordenado pelo embaixador Lumumba di-Aping.

Na nota, Dilma afirma que desde que foi afastada do governo, em 2016, “o poder público jamais pagou qualquer passagem de avião, estadia, transporte ou diária” para ela.

