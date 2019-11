Com revogação de acesso a dados do Coaf, Toffoli age para reduzir críticas de procuradores e de colegas da corte

Bandeira branca A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de revogar a ordem que lhe dera acesso a relatórios do antigo Coaf foi recebida no Ministério Público Federal como uma forma de amenizar a insatisfação de procuradores e de parlamentares às vésperas de julgamento sobre o tema no Supremo.

Entre os meus Com a medida, Toffoli evitaria ainda críticas de colegas da corte. O plenário do STF decidirá nesta semana se os órgãos de controle podem compartilhar dados com investigadores sem a prévia autorização da Justiça.

Seletivo Procuradores observaram que as informações da Receita –que teria investigado ministros do Supremo– seguem em poder de Toffoli.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (19) clique abaixo:

Temendo protestos, governantes tentam acalmar funcionalismo e pedem monitoramento de atos

Dirigentes de partidos de centro não têm pressa de retomar diálogo com Lula

Proposta de mudança na Constituição enviada pelo governo acaba com o Fundo Amazônia

Maia costura em comissão saída para prisão em segunda instância sem ferir Constituição