Cúpula do Congresso avalia que Toffoli dimensionou mal o impacto da decisão sobre dados do Coaf

Ninguém solta… Integrantes da cúpula do Congresso entraram em contato com aliados do presidente do Supremo, Dias Toffoli, para conhecer a versão do ministro sobre a decisão na qual tentou forçar a abertura da caixa-preta de relatórios produzidos e distribuídos pelo Coaf, órgão hoje rebatizado de UIF.

…a mão de ninguém A avaliação é a de que o ministro acabou “dimensionando mal” o impacto de seu despacho. A ordem levou o Coaf a franquear o acesso do Supremo a dados de 600 mil contribuintes –entre eles a elite econômica e política do país– e houve forte reação. A ordem da cúpula do Legislativo é para não alimentar ataques a Toffoli.

Tem limite A extensão da ordem do ministro foi definida após uma série de tentativas de obter informações mais específicas sobre os métodos do Coaf terem fracassado. Toffoli, pessoalmente, fez diversas reuniões para buscar dados.

