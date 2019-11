Discurso de Lula frustra siglas de esquerda que esperavam aliança com o PT

Eu, tu… O discurso de Lula a petistas, em Salvador, desagradou líderes de siglas de esquerda que pretendiam buscar o apoio do PT nas eleições municipais do ano que vem. O ex-presidente reafirmou a tese de que seu partido não deve ser coadjuvante.

…eles Carlos Siqueira, dirigente do PSB, disse discordar e lamentar o que chamou de “visão exclusivamente partidária”, num momento que avalia ser de anormalidade democrática. “Isso, ao contrário, exige a formação de uma frente para além da esquerda”, afirma.

Bombeiro Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), dizem que ele entrou em contato com o Itamaraty e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para acalmar os ânimos durante a invasão da Embaixada da Venezuela. Maia teria cogitado reagir à fala de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que defendeu a ocupação.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (16) clique abaixo:

Nova decisão de Toffoli atende anseio do procurador-geral, mas amplia pressão sobre ala lavajatista do MPF

Aras aciona Corregedoria e pede verificação dos critérios adotados por procuradores que solicitaram dados ao Coaf

Consulta sobre uso de assinaturas digitais na criação de partidos chega ao Ministério Público Eleitoral