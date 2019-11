Guedes cria vacinas para críticas de Lula à política econômica do governo

Tenho a força Com os sinais de que Lula vai explorar a piora nas condições de trabalho e de vida do brasileiro, a equipe de Paulo Guedes (Economia) ensaia vacinas. Diz que o país está se reerguendo, com taxas de juros na mínima histórica e dados positivos no setor produtivo, como o aumento na fabricação de veículos e nas encomendas de Natal.

Tenho a força 2 Outro ponto salientado é o de que o governo liberou dinheiro, como o do FGTS e o do 13º do Bolsa Família, e não cortou benefícios. Alem de ter decidido não mexer nas regras de reajuste do salário mínimo e nem reduzir a fatia constitucional do Orçamento para saúde e educação.

