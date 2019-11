Às vésperas de julgamento do governador, Procuradoria do MS promove filho de ministro do STJ

O governo do Mato Grosso do Sul, chefiado por Reinaldo Azambuja (PSDB), promoveu o filho do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, às vésperas do julgamento de um recurso do governador na corte.

Leonardo Campos Soares da Fonseca, o filho do ministro, é procurador do Estado. No último dia 1º, foi publicado ato que oficializou sua promoção na carreira do grau um para o grau três. O STJ deve analisar nesta quarta (6), um recurso do governador do Mato Grosso do Sul.

A Folha mostrou, em outubro, que Azambuja já havia editado, em 2016, uma lei sob medida para que Leonardo, com menos de um ano na procuradoria do estado, fosse cedido ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em Brasília.

A reportagem de Catia Seabra mostrou que, desde então, por meio de decretos, a cessão do procurador ao TSE foi sendo prorrogada. Em janeiro de 2019, Leonardo passou a trabalhar na representação da Procuradoria do estado em Brasília.

O governador de Mato Grosso do Sul é alvo de dois inquéritos que tramitam no STJ como desdobramento da operação Vostok, fruto da delação da JBS, que apura suposto pagamento de R$ 67 milhões em propina em troca de benefícios fiscais concedidos a empresas no estado. Azambuja sempre negou irregularidades.

À reportagem da Folha em outubro, a assessoria do ministro do STJ informou que ele “tem dois filhos já com atuação profissional (ambos concursados) e um terceiro ainda estudante universitário. Não atua ou interfere nas carreiras acadêmica e jurídica deles”.

O comunicado diz ainda ser “importante lembrar que o foro para processar criminalmente” o governador de estado é a Corte Especial do STJ,”da qual o ministro Reynaldo nunca fez nem faz parte”.

Leia mais notas do Painel aqui.