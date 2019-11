Aliados de Maia celebram crítica do presidente da Câmara a Augusto Heleno

Retaguarda Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), celebraram a crítica que ele fez a Augusto Heleno (GSI) –Maia disse que o general virou linha auxiliar de Olavo de Carvalho.

Responsável… Deputados de centro-direita apoiaram a classificação. Dizem que, ao não rechaçar cabalmente a menção de Eduardo Bolsonaro a um “novo AI-5“, Heleno incorreu em falha mais grave do que a do filho do presidente.

…por aquilo… Para eles, o general, além de ter histórico nas Forças Armadas, deveria ser o primeiro a pedir moderação por chefiar o Gabinete de Segurança Institucional.

…que cativas Por ter a Abin, agência de inteligência, como sua subordinada, dizem os deputados, Heleno teria à mão meios para atentar contra a autonomia dos poderes. Por isso, tem dever redobrado de guardar recato institucional.

