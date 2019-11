Procuradores criticam silêncio de Aras sobre menção de Eduardo a ‘novo AI-5’

Não está mais aqui… Procuradores que atuam no combate à corrupção criticaram o longo silêncio de Augusto Aras sobre a fala em que Eduardo Bolsonaro ameaçou a edição de “um novo AI-5”.

…quem falou O procurador-geral, disseram integrantes da categoria, poderia ter dado uma declaração genérica sobre a “falta de cabimento” do tema do ponto de vista “moral, ético e político”.

Havia espaço Para os integrantes do Ministério Público Federal, Aras poderia ter reprovado a manifestação sem entrar em detalhes sobre a legalidade ou não da atitude de Eduardo, já que caberá à PGR analisar queixa-crime feita no STF contra o deputado.

É para o que nasce Já o silêncio do presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi mais sentido pelo Parlamento do que por colegas de corte. No tribunal, acomodou-se o entendimento de que, até o fim do mandato à frente do STF, ele buscará a função de mediador de conflitos com o Executivo.

Leia mais notas do Painel aqui.