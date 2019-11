Dos quatro nomes do PSL no Conselho de Ética que vai julgar Eduardo, três são da ala que desafia o clã

Não vai sair ninguém Ainda que quisesse, Eduardo Bolsonaro (SP), líder do PSL na Câmara, não poderia remover do Conselho de Ética os três correligionários que compõem o colegiado e são ligados a Luciano Bivar, presidente do partido e desafeto do presidente. O mandato na comissão é de dois anos.

Resta um O 03 entrou na mira do colegiado após mencionar a possibilidade de “um novo AI-5”. O PSL tem quatro nomes no Conselho de Ética. O único que não é da ala bivarista é Daniel Silveira (RJ), que também será alvo de queixa por ter gravado reunião da sigla.

Fica a Lição Há entre os aliados de Bivar disposição de aplicar, no mínimo, uma advertência a Eduardo Bolsonaro, sob o argumento de que ele incitou a desordem e, por isso, quebrou o decoro.

