Renan faz nova representação contra Deltan ao CNMP; Thaméa também é alvo

Tiro ao alvo Renan Calheiros apresentou nova representação ao Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol, e dessa vez também acionou a procuradora Thaméa Danelon. Motivo: o fato de, segundo mensagens reveladas pelo The Intercept, eles terem municiado pedido de impeachment de Gilmar Mendes, do STF.

Vai flecha Renan sustenta que Thaméa e Deltan exerceram “advocacia privada através da redação clandestina do pedido de impeachment” de Mendes. Apesar de orientada pelos procuradores, a ofensiva foi assinada por Modesto Carvalhosa. Até agora, nenhum dos procedimentos contra Deltan no CNMP deslanchou.

Leia mais notícias do Painel aqui.