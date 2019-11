Fala de Eduardo é ‘inaceitável afronta à democracia’, diz presidente do DEM

O presidente do DEM, ACM Neto, emitiu nota nesta quinta (31) na qual classifica a fala de Eduardo Bolsonaro como uma “inaceitável afronta à democracia”.

O filho do presidente, que é deputado federal, disse em entrevista a Leda Nagle que um “novo AI 5” poderia ser uma resposta a uma eventual radicalização da esquerda.

O DEM é o partido dos presidentes da Câmara e do Senado. Na nota, o partido diz que a “defesa intransigente da democracia está no DNA do Democratas”.

“Condenamos e combateremos qualquer tentativa de ameaça à liberdade política e ao pleno funcionamento das instituições do nosso país.”

“As declarações do deputado Eduardo Bolsonaros são uma inaceitável afronta à democracia. Nesse momento o país precisa de equilíbrio e responsabilidade, não de ameaças e radicalizações como as defendidas pelo parlamentar.”