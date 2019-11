Comissão de ética do PSL analisará 30 pedidos de suspensão de ala ligada a Bolsonaro

De baciada A comissão de ética do PSL vai analisar cerca de 30 representações que pedem a suspensão de deputados da ala ligada a Bolsonaro. Além de denúncias coletivas, há acusações individuais.

Tempo de plantar Aliados do presidente apostam que o procurador-geral, Augusto Aras, abrirá uma ação civil pública para apurar se a cúpula do PSL cometeu improbidade administrativa, gerindo mal os recursos do fundo. A estratégia, que visa bloquear a verba do partido, foi revelada pelo Painel dia 17.

Sem fim Deputados do PSL notaram a ausência de Caroline de Toni (PSL-SC) na audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, desta quarta (30), que debateu a proposta que prevê a prisão após condenação em segunda instância, da qual ela é relatora. Foi acusada de só querer “aparecer no Facebook”.

