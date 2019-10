Notícia sobre tumor de Bruno Covas preocupa aliados do prefeito

Mãos unidas A notícia de que o prefeito de SP, Bruno Covas, 38, foi diagnosticado com um tumor no aparelho digestivo preocupou aliados do tucano, que se prepara para disputar a reeleição. A extensão da doença seria investigada em exame ainda neste domingo (27). Aguarda-se uma coletiva dos médicos nesta segunda (28).

Vai e volta A ex-senadora Marta Suplicy intensificou as conversas com o PDT sobre a ideia de migrar para o partido. A sigla quer que ela dispute a prefeitura de São Paulo.

Vai e Volta 2 Marta, porém, teria dito que só topa entrar na disputa se a oposição se unisse em torno dela. Problema: líderes do PT querem candidato próprio na capital.

Leia mais notícias do Painel aqui.