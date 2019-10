Guedes estuda mudança que obrigaria estatais a terem de justificar permanência como empresa pública

Passei por aqui Auxiliares de Guedes começaram a discutir uma proposta de mudança profunda na lei de desestatizações. A ideia é deixar o novo marco como uma espécie de legado da gestão atual.

Pesque e pague Os estudos ainda estão em estágio embrionário, mas a intenção é alterar o status das estatais, que passariam todas a serem consideradas como passíveis de venda. Para que permanecessem sob o controle do governo, seria preciso justificar sua eficácia enquanto empresas públicas.

Meu tempo é quando O plano inverte a lógica atual –hoje é preciso autorização do Congresso caso a caso para privatizar. A avaliação da necessidade de manutenção do mando público sobre as empresas seria feita a cada dois anos nas estatais dependentes do Tesouro Nacional.

