Senadores já disputam relatoria de pacto de federativo

Filho bonito O chamado pacto federativo, norma que vai ampliar o repasse de verbas a estados e municípios, nem chegou ao Senado e já é alvo de disputa pela relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. A presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS), deve arbitrar a disputa –e cogita assumir o posto.

Suas mãos Parte significativa da pauta econômica será analisada pela CCJ nas próximas semanas. Espera-se que a chamada PEC paralela da Previdência seja votada dia 6.

Suas mãos 2 A expectativa é a de que, até lá, o projeto que fixa as regras da aposentadoria especial segundo a periculosidade do trabalho seja apresentado. O plano é que as duas propostas tramitem juntas.

Dói no bolso O cronograma interessa ao governo. Pelo acordo firmado, as novas regras da Previdência só serão promulgadas quando o projeto da periculosidade for apresentado –e cada mês de atraso na entrada em vigor da reforma significa perda de cerca de R$ 600 milhões, segundo técnicos do Senado.

