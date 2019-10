Reaparição de Queiroz esquenta briga no PSL; ala bolsonarista espera revés para Bivar em SP

Fogo alto A reaparição de Fabrício Queiroz esquentou a crise no PSL. “Há que se purificar a direita. A sigla vai nessa direção, de higienizar, de não se contaminar com o pessoal da rachadinha”, disse Júnior Bozella (PSL-SP) após O Globo revelar áudio no qual o ex-assessor de Flávio Bolsonaro fala de cargos no Congresso.

Verão passado O TRE de SP deve julgar na próxima semana prestação de contas do PSL de 2015. O resultado —a análise de falhas no valor de R$ 16,4 mil— interessa ao grupo bolsonarista, que aposta na rejeição e crê que ela reforçaria a tese de que, sob Luciano Bivar, o manejo do caixa é nebuloso.

Quando puder Aliados de Eduardo Bolsonaro afirmam que a direção nacional do PSL deixou de pagar gastos que assumiu na seção paulista para criar cenário de descontrole. Contas que somam R$ 67 mil/mês estão atrasadas.

