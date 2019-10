Delegado que chefiou investigação do laranjal do PSL em Minas pede para deixar apurações

Limite O delegado que coordena as investigações sobre candidaturas laranjas do PSL em Minas informou à PF que deseja deixar todas as apurações derivadas da denúncia inicial, inclusive a que trata da suspeita de caixa dois na campanha do hoje ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo).

Script O policial teria solicitado transferência para a área administrativa da PF. Durante as investigações, ele chegou a ser gravado de forma oculta por advogados. Os áudios depois foram usados num vídeo que circulou nas redes acusando-o de ser “comunista”.

