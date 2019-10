Novo arranjo de arrecadação previdenciária de militares pode alavancar caixa dos estados

Multiplicação… Antes com medo de sair no prejuízo do projeto que fixa as regras de aposentadoria para policiais militares e Forças Armadas, os governadores podem até ganhar verba extra, segundo o relator Vinicius Carvalho (PRB-SP).

…dos peixes A contribuição previdenciária de PMs e bombeiros passaria a incidir sobre todo o salário, e não apenas sobre a parcela que ultrapassa o teto do INSS (R$ 5.839,45), como é hoje. No caso dos policiais de São Paulo, por exemplo, a mudança elevaria a arrecadação de R$ 250 milhões para R$ 1 bilhão por ano, segundo a corporação.

É dando que se recebe Essa alteração foi articulada com o Ministério da Economia como forma de compensar a redução das alíquotas de 14% (praticada em muitos estados) para os 10,5% prometidos aos militares federais. Se o texto for aprovado pelo Congresso, só em 2026 os governadores poderão aumentar a cobrança.

Leia mais notícias do Painel aqui.