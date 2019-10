Após racha profundo na Câmara, PDT vive expectativa de sanção a Katia Abreu por voto pró-Previdência

Chico… Membros do PDT estão ansiosos para saber o que a direção da sigla vai fazer com a senadora Kátia Abreu (PDT-TO), que contrariou orientação do partido e votou a favor da reforma da Previdência.

…e Francisco A aposta é a de que Kátia seja suspensa das atividades partidárias por 90 dias. Na Câmara, sanções e críticas públicas a deputados que aprovaram a Previdência, como agora fez a senadora, provocaram um racha. Tabata Amaral lidera o grupo que tenta deixar a legenda sem perder o mandato.

Leia mais notícias do Painel aqui.