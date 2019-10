PT vai ao Supremo contra votação da Previdência

Catimba O PT vai judicializar a votação da reforma da Previdência no Senado. Advogados da sigla vão questionar o rito adotado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no STF. A alegação é a de que alguns artigos da norma foram aprovados no segundo turno, mas não no primeiro.

Catimba 2 Os petistas vão provocar a Justiça a se manifestar sobre: 1) trecho que institui a nova fórmula de cálculo, 2) o que cria o pedágio de 100% nas regras de transição; e 3) o que trata dos novos regimes próprios da Previdência. A legenda provocou Alcolumbre sobre o assunto nesta terça (22), mas ele ignorou a contenda.

