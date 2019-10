Alta nas ações do BB faz servidores do BNDES comemorarem veto à oferta pública

Dia de caça O recorde de alta do Ibovespa fez vibrar funcionários do BNDES que se negaram a acelerar a venda das ações do Banco do Brasil em operação liderada pela Caixa. O episódio levou à queda de um diretor nomeado pelo presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

E de caçador A ação do BB bateu R$ 46,40 nesta segunda (21), acima do valor de venda da oferta pública, encerrada na semana passada, de R$ 44,05.

