‘É como deixar Pelé no banco para não reforçarem a retranca’, diz Gleisi sobre temor do impacto da soltura de Lula

A regra é clara Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, rejeita o diagnóstico feito por colegas de partido ao Painel, de que a soltura de Lula pode ajudar a reagrupar a direita, em crise. “É como deixar o Pelé no banco porque os adversários vão reforçar a retranca”, diz. Para ela, a direita teme competir com Lula livre. “Quem tem medo de jogar, não desce pro play.”

A regra é clara 2 Como mostrou o Painel, neste domingo (20), a esquerda discute possível efeito colateral da saída de Lula na divisão da direita, partida entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e ex-aliados dele.

