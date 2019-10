Novo membro do PSL na CPMI das fake news promete imparcialidade

Senhor de mim Escalado pelo PSL para representar o partido na comissão parlamentar que investiga a disseminação de fake news, o deputado Julian Lemos (PB), hoje desafeto da família presidencial, adiantou ao Painel seu posicionamento. “Eu vou ser imparcial. Ponto final. Serei justo”.

Senhor de mim 2 A comissão é um dos maiores focos de preocupação de aliados do presidente Jair Bolsonaro —os filhos dele condenam a investigação.

Que se come frio Apesar das derrotas impostas à ala bolsonarista, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), não escondeu de ninguém a satisfação pessoal que sentiu com a queda de Joice Hasselmann (PSL-SP).

Que se come frio 2 Joice, tirada por Bolsonaro da liderança do governo no Congresso, criticava o desempenho de Hugo, de quem o presidente é pessoalmente próximo.

Parede com ouvidos A sequência de gravações ocultas patrocinadas por membros do PSL intrigou líderes de outras legendas da Câmara. A partir de agora, diz um deles, reunião com o PSL só se puder ser pública, sem bastidor nem confidência.

