Líderes creem que viagem de Bolsonaro esfriará ânimos no PSL

Vá com Deus Líderes do Legislativo próximos ao governo acreditam que a viagem internacional do presidente, neste sábado (19), deve ajudar a baixar a fervura e reagrupar o PSL. Hoje, esse grupo vê o partido como um avião com 53 passageiros que está em queda, mas tem apenas 30 paraquedas: só um acordo salva.

Deixa disso Pai do presidente da CCJ da Câmara, o deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) diz que abre mão dos cargos que tem na direção do partido para apaziguar a relação com Bolsonaro.”Não tenho apego às funções que meu grupo ocupa. Se ele quiser colocar alguém no meu lugar, pode pôr.”

Deixa disso 2 A mulher de Francischini é secretária-geral da sigla. No diretório nacional, ele indicou outros postos.

Quando um não quer… O problema é que nenhum dos dois lados dá sinal de trégua. Luciano Bivar, presidente do PSL, tem dito que Jair Bolsonaro quer sua “rendição total” –e que isso não haverá.

