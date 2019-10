Mesmo céticos, aliados de Bivar propõem dividir direção do PSL com Bolsonaro

Última que morre Mesmo céticos, aliados do presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), propuseram entregar a Bolsonaro 50% dos postos da direção da legenda. Antes de a crise explodir, o clã do Planalto reivindicou a secretaria-geral e a tesouraria da sigla.

Nem vem A chance de a oferta surtir efeito é mínima. “Que haja a cisão e a atual gestão facilite a saída do bloco [bolsonarista], em vez de dificultar, retaliar e criar inimizades”, diz Luiz Philippe de Orleans e Bragança.

