PSL tenta se antecipar, busca auditoria externa e junta munição contra a defesa de Bolsonaro

Bate e volta Sob ofensiva de Jair Bolsonaro, o PSL decidiu se armar. Dirigentes dizem que a sigla já está cotando, por conta própria, empresas que possam analisar suas contas –o presidente cobra auditoria de 2014 a 2019. Prevendo que o embate vai acabar na Justiça, eles reúnem argumentos para questionar a atuação da advogada Karina Kufa, que deixou de representar a legenda para defender só a Bolsonaro. A ideia é provocar debate ético. Tendo atuado até agora para o partido, pode trabalhar contra ele?

Vai tarde Por esses e outros sinais emitidos nos últimos dias, a avaliação é, hoje, a de que a cúpula do PSL não só não conta como também não faz a mínima questão de manter Bolsonaro e o grupo mais radical de deputados entre seus quadros.

Novo amor O plano A da sigla a partir da ruptura com o presidente é investir na articulação de uma fusão com outra legenda.

Missão de paz Flávio e Eduardo Bolsonaro indicaram a aliados que ainda estão convencidos de que o ideal, neste momento, é pacificar a relação entre o pai e o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE).

Meios e fins Em reuniões nesta semana, parlamentares discutiram aproveitar a troca de guarda na Receita para levar ao governo proposta de criação de um código de defesa do contribuinte. Tese semelhante já foi defendida pelo ex-ministro Jorge Bornhausen.

Meios e fins 2 A ideia é inserir na proposta dispositivo que preveja punição para o acesso injustificado a dados fiscais. Para fazer o projeto andar, os parlamentares querem envolver empresários e o ministro Paulo Guedes (Economia) na discussão.

Remédio amargo Nos últimos meses, o inferno astral político da Receita foi agravado com as acusações de devassas em contas de autoridades, entre elas ministros do Supremo.

Figurino completo Na discussão ainda prematura sobre a possível reformulação de seu estatuto, o PC do B decidiu não descartar nem sequer uma mudança de nome.

Paparazzo Ricardo Salles (Meio Ambiente) foi visto almoçando, nesta sexta (11), nos Jardins, em SP, com o presidente da Suzano, Walter Schalka. A empresa é líder global na produção de papel. No mesmo dia, o Inpe registrou que o desmatamento na Amazônia cresceu 96% em setembro.

Eterno retorno Voltou a ganhar força a aposta de que a Economia deve fatiar sua proposta de reforma tributária. Em um primeiro momento, trataria apenas dos tributos federais, notadamente o PIS/Cofins, tema exaustivamente testado pela Receita. O restante só em 2020.

Não força… A situação de André Laloni, o diretor que, como revelou o Painel, se afastou do BNDES nesta sexta (11), era considerada frágil por colegas da instituição há dias.

…a amizade Segundo relatos, na reunião de diretoria que selou sua derrota na tentativa de vender sumariamente ações do Banco do Brasil em posse do BNDES, Laloni pressionou e cobrou com veemência os demais diretores, alegando que o prazo de decisão era imediato. Não caiu bem.

Que caia A maioria decidiu seguir o parecer jurídico que recomendava obediência aos ritos internos para acionar a venda. Nesta sexta (11), a cúpula do banco se comprometeu com o corpo técnico a seguir a governança do BNDES.

Paramédico As críticas à política do Banco Central já ecoam no Congresso. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), diz que “não é justo” o governo propor uma reforma da Previdência com economia de R$ 800 bilhões enquanto há R$ 500 bilhões parados em compulsórios no BC.

Planilha Criticado por defender alterações que reduziram a economia da reforma, Braga afirma que “chegou ao Congresso com o voto de quem recebe um salário mínimo”. “É com eles o meu compromisso, não com Guedes.”

Alerta Juízes federais estão em alerta com projeto que voltou a tramitar na Câmara. A proposta inclui advogados na composição de juizados especiais e de turmas recursais. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Rubens Bueno (Cidadania-PR), apresentou parecer favorável ao texto.

TIROTEIO

Bivar escancarou o PSL para nós. Conta partidária já é auditada, passa pelo TSE. Não faz sentido questioná-la agora

Do Major Olímpio (PSL-SP), líder do PSL no Senado, após Bolsonaro solicitar inspeção externa nos últimos cinco anos do caixa da legenda