Diretor que se afastou do BNDES pressionou colegas e ficou isolado

Não força… A situação de André Laloni, o diretor que, como revelou o Painel, se afastou do BNDES nesta sexta (11), era considerada frágil por colegas da instituição há dias.

…a amizade Segundo relatos, na reunião de diretoria que selou sua derrota na tentativa de vender sumariamente ações do Banco do Brasil em posse do BNDES, Laloni pressionou e cobrou com veemência os demais diretores, alegando que o prazo de decisão era imediato. Não caiu bem.

Que caia A maioria decidiu seguir o parecer jurídico que recomendava obediência aos ritos internos para acionar a venda. Nesta sexta (11), a cúpula do banco se comprometeu com o corpo técnico a seguir a governança do BNDES.

