Críticas à política do BC em meio à letargia da economia ecoam no Congresso

Paramédico As ressalvas à política do Banco Central já ecoam no Congresso. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), diz que “não é justo” o governo propor uma reforma da Previdência com economia de R$ 800 bilhões enquanto há R$ 500 bilhões parados em compulsórios no BC.

Paramédico 2 O dinheiro, diz ele, poderia ser liberado para os bancos incrementarem o crédito e estimularem a economia, que anda em ponto morto.

Planilha Criticado por defender alterações que reduziram a economia da reforma, Braga afirma que “chegou ao Congresso com o voto de quem recebe um salário mínimo”. “É com eles o meu compromisso, não com Guedes.”

