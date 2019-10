Bolsonaro recebeu relato de irregularidades no PSL; sigla é dominada por trocas de acusações

Livro aberto Aliados dizem que Jair Bolsonaro foi avisado de que há indícios de irregularidades no manejo do fundo partidário do PSL, daí a decisão de se distanciar da sigla. Seu grupo deve exigir auditoria nas contas do partido, a partir de 2014. O presidente só se filiou em 2018.

Bala perdida Há troca de acusações. Aliados de Luciano Bivar (PE), que comanda a legenda, dizem não ter problemas com uma auditoria e ainda alfinetam o Planalto, afirmando que o principal gasto deste ano foi com a advogada Karina Kufa, que deixou de defender a sigla e agora representa apenas Bolsonaro.

Bala perdida 2 Já entre pessoas próximas ao governo, o alvo é Antonio Rueda, vice-presidente do PSL. Ele concentra os ataques e as desconfianças de parlamentares alinhados a Bolsonaro.

