Relatório da CPI do BNDES desagrada a políticos e causa estranheza em setor privado

Geni O relatório da CPI do BNDES, finalizado nesta terça (8), desagradou a diferentes setores. Políticos se queixaram de o texto repetir acusações e falar em “supostos indícios” de crime mesmo após seis meses de apuração.

Geni 2 No setor privado, causou estranheza que a CPI não tenha investigado as demais 138 empresas que tomaram recursos do banco, algumas em montantes semelhantes aos de JBS e Odebrecht. A CPI do BNDES sugeriu o indiciamento dos irmãos Batista e de Marcelo e Emílio Odebrecht.

