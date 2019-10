TCU vai investigar indicação de conselheiros do BB por suspeita de conflito de interesses

Devagar com o andor O Tribunal de Contas da União acatou representação para apurar queixa contra a montagem do Conselho de Administração do Banco do Brasil. A indicação de quatro integrantes foi questionada em queixa sigilosa enviada à corte.

Lá e cá A reclamação questiona a indicação ao colegiado de nomes que, anteriormente, ocupavam postos em concorrentes do BB, indicando possível conflito de interesses.

Com lupa A área técnica do TCU entendeu que havia motivos para apurar e solicitou diligências sobre o procedimento à Comissão de Valores Mobiliários e ao próprio banco. O ministro Bruno Dantas autorizou as inspeções.

