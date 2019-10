Divergência no BNDES provoca bate-boca em grupo de WhatsApp de funcionários do banco

Lança-chamas No BNDES, houve bate-boca nos grupos de WhatsApp após divergência sobre a venda de ações do BB em posse do banco. Mensagem atribuída ao diretor André Laloni classificou de “faxina” a destituição de executivos que “fizeram as piores operações da história do BNDES”, como as com a JBS.

Retrovisor Sob Michel Temer (MDB), porém, o BNDES concluiu que teve lucro com o frigorífico. A assessoria do banco não confirmou nem negou que Laloni tenha escrito a mensagem.

