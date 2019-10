Onyx leva pastor de sua igreja de carona em avião da FAB em viagem ao RS

Mateus 22:21 O ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) levou um pastor da igreja que frequenta, a Sara Nossa Terra, a uma viagem oficial para Porto Alegre, em avião da FAB.

Dai a César… O pastor Gerônimo Martins acompanhou o ministro em diversos compromissos no dia 22 de setembro. A agenda oficial incluía palestras Associação Comercial de Porto Alegre e na Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS.

…o que é de César… Onyx costuma ir aos sábados na Sara Nossa Terra, em Brasília. Gerônimo, que já ministrou cursos ao lado do bispo Rodovalho, presidente da agremiação, atua em igrejas da capital, inclusive a que é frequentada pelo ministro.

…e a Deus… A Casa Civil já tem um pastor da Sara, Leandro Lima, como assessor especial de Onyx. A proximidade dos religiosos com o político irritou membros da congregação.

…o que é de Deus No início do governo, Bolsonaro distribuiu um cartilha de normas éticas que recomenda que somente o ministro e a equipe que o acompanha usem aviões em viagens oficiais.

Sem pecado Procurada, a assessoria de Onyx afirmou que, “na referida data, além de palestras realizadas em entidades empresariais, o ministro cumpriu agendas políticas em Porto Alegre. O referido passageiro acompanhou o ministro nessas agendas e sua ida não resultou em nenhuma despesa adicional para a União”.

