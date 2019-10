Tentativa de assassinato de procurador contra juíza amplia temor no STF de agressões a ministros

Mau presságio O ataque de um procurador da Fazenda Nacional a uma juíza que despachava no TRF-3, em São Paulo, na quinta (3), ampliou a preocupação de ministros do Supremo com segurança. Após ler a notícia da tentativa de assassinato da magistrada, um dos integrantes da corte fez um desabafo.

Mau presságio 2 “Estou avisando há tempos. Se a imprensa não parar de adular e incentivar discursos populistas e falsos moralismos, logo você anunciará um ministro do STF esfaqueado”, escreveu.

Palma para maluco No meio jurídico cristalizou-se a tese de que narrativas como a empregada por Rodrigo Janot contra Gilmar Mendes “só servirão para produzir um novo Adélio, que dessa vez atente contra o Judiciário”.

