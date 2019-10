Chance de perícia em mensagens da Lava Jato anima integrantes do CNMP que querem punir Deltan

Abre-te Sésamo Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público veem na possibilidade de as mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil serem periciadas um caminho para viabilizar uma tomada de posição de conselheiros que criticam a conduta de Deltan Dallagnol, mas são contra o uso provas obtidas ilegalmente nos procedimentos dos quais ele é alvo.

Elevador A mera abertura de uma investigação para apurar se as mensagens são autenticas já coloca a crise em outro patamar, avaliam integrantes de cortes superiores e procuradores.

Leia mais notícias do Painel aqui.