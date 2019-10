Artistas se organizam para judicializar medidas de governo Bolsonaro na área cultural

Afasta de mim esse cale-se A escalada das interferências do governo e de empresas públicas na produção cultural do país fez o grupo 342 Artes, que reúne artistas de diversas áreas, difundir entre seus participantes e colegas a orientação de “judicializar tudo, dar queixas no Ministério Público Federal, provocar as instituições a se manifestarem”. Associações de classe, como a de roteiristas, por exemplo, estão sendo escaladas para fazerem representações. Roberto Alvim, da Funarte, foi alvo de queixa recente.

Via expressa Pedidos de investigação têm sido enviados pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. Interferência do governo na Ancine já levou a Procuradoria a processar o ministro Osmar Terra (Cidadania) por improbidade.

Seita Alvim, diretor da Funarte, entrou na mira do 342 após a Veja revelar que ele abriu processo para criar um “teatro dedicado ao público cristão”, com direito a defesa da criação de um “exército de grandes artistas espiritualmente comprometidos com nosso presidente e seus ideais”.

Moda que pega Revelado pela Folha nesta sexta (4), o sistema de censura prévia instalado no mecanismo de seleção de projetos culturais da Caixa foi visto no meio jurídico como um dos atos mais abertos e ofensivos já patrocinados por aliados de Jair Bolsonaro.

Tudo nosso Denunciado pelo Ministério Público como o cabeça de um esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas, o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) recebeu solidariedade de alguns colegas do partido que se elegeram com a bandeira do combate à corrupção.

Mal lavado Alguns parlamentares do PSL chegaram a dizer que sabem como é difícil montar chapas –e que há siglas em “situação muito pior”.

Muito ajuda… Integrantes da Câmara e da equipe econômica atribuem parte do impasse que se instalou entre as duas Casas do Congresso à “dificuldade de Davi Alcolumbre (DEM-AP) de escolher relatores para projetos”. Há disputa de recursos da cessão onerosa. O presidente do Senado delegou a condução da proposta a Cid Gomes (PDT-CE).

…quem não atrapalha Cid, da oposição a Bolsonaro, defendeu fórmula que favorece o Nordeste, irritando governadores de Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que ficariam proporcionalmente com menos verba.

Mau presságio O ataque de um procurador da Fazenda Nacional a uma juíza que despachava no TRF-3, em São Paulo, na quinta (3), ampliou a preocupação de ministros do Supremo com segurança. Após ler a notícia da tentativa de assassinato da magistrada, um dos integrantes da corte fez um desabafo.

Mau presságio 2 “Estou avisando há tempos. Se a imprensa não parar de adular e incentivar discursos populistas e falsos moralismos, logo você anunciará um ministro do STF esfaqueado”, escreveu.

Palma para maluco No meio jurídico cristalizou-se a tese de que narrativas como a empregada por Rodrigo Janot contra Gilmar Mendes “só servirão para produzir um novo Adélio, que dessa vez atente contra o Judiciário”.

Abre-te Sésamo Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público veem na possibilidade de as mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil serem periciadas um caminho para viabilizar uma tomada de posição de conselheiros que criticam a conduta de Deltan Dallagnol, mas são contra o uso provas obtidas ilegalmente nos procedimentos dos quais ele é alvo.

Elevador A mera abertura de uma investigação para apurar se as mensagens são autenticas já coloca a crise em outro patamar, avaliam integrantes de cortes superiores e procuradores.

Sigam-me os bons? Sergio Moro pediu uma reunião com a bancada do PSL para tratar de estratégias para a aprovação de seu pacote anticrime. O encontro está sendo organizado para a próxima semana.

Prepare-se Ministros do Tribunal de Contas da União receberam sinais de que a campanha publicitária do pacote anticrime de Moro não foi bem recebida no STF e no Superior Tribunal de Justiça. A expectativa é a de que o TCU imponha limites à propaganda.

TIROTEIO

O que esperar da censura bolsonariana? O presidente só vê Chaves, e o ministro só conhece berimbau. Estamos perdidos!

Do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), sobre a Caixa ter criado sistema de censura a projetos culturais realizados em seus espaços