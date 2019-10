Após ministro ser denunciado, deputados do PSL mostram-se solidários e falam de siglas ‘em situação pior’

Tudo nosso Denunciado pelo Ministério Público como o cabeça de um esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas, o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) recebeu solidariedade de alguns colegas do partido que se elegeram com a bandeira do combate à corrupção.

Mal lavado Alguns parlamentares do PSL chegaram a dizer que sabem como é difícil montar chapas –e que há siglas em “situação muito pior”.

