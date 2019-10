Líderes da Câmara pretendem derrubar 6 dos 14 vetos de Bolsonaro à minirreforma eleitoral

Remendo Líderes da Câmara pretendem derrubar 6 dos 14 vetos de Jair Bolsonaro à minirreforma eleitoral. O trabalho agora é para convencer o Senado a não se opor.

Remendo 2 Os deputados querem retomar, entre outros pontos, a possibilidade do pagamento de multas partidárias com dinheiro do fundo eleitoral, a brecha para aumentar o valor da reserva que vai custear as eleições e o artigo que amplia o leque de modelos de prestação de contas.

Leia mais notícias do Painel aqui.