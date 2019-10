Procuradores dizem que discurso de Aras é vago

Gregos e troianos Procuradores e integrantes do Ministério Público seguem achando o discurso de Augusto Aras vago. Avaliaram que, ao apresentar suas credenciais na cerimônia de posse, nesta quarta (2), ele quis agradar tanto bolsonaristas, como apoiadores da Lava Jato e até mesmo críticos à operação.

Território hostil Quem participou da posse de Aras observou que, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro mencionou o nome do ministro Sergio Moro (Justiça), houve certa divisão na plateia e os aplausos foram mais tímidos do que anteriormente.

