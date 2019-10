Ministério Público de Contas também quer análise de dinheiro gasto com publicidade do pacote anticrime

O subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado, também protocolou representação no Tribunal de Contas da União solicitando a análise de uso de dinheiro público na campanha de divulgação do pacote anticrime do ministro Sergio Moro (Justiça).

Na representação, Furtado afirma que é preciso acompanhar e analisar o dinheiro gasto e que isso só será possível se a Secretaria de Comunicação informar quanto, de fato, está empenhando na publicidade.

“Caso seja comprovada, de fato, necessidade para os gastos realizados com a campanha publicitária do governo Bolsonaro em defesa do pacote anticrime, deve haver prestação de contas e transparência dos dispêndios com essas despesas que permitam a efetiva fiscalização dos órgãos de controle, bem como da sociedade.”

Como o Painel mostrou mais cedo, parlamentares da oposição foram à corte pedir a suspensão da campanha de Moro.

