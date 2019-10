Para agradar Congresso, Guedes volta a pregar menos dinheiro na mão de ministro e mais na base

Soa como música O ministro Paulo Guedes (Economia) voltou a buscar apoio no Congresso com o discurso de que quer “reabilitar a classe política”. Ele disse em almoço com senadores, nesta terça (1), que o ideal seria ter “menos dinheiro na mão de ministro e mais na base”.

Canto da sereia Guedes quer ampliar os esforços para aprovar o pacto federativo. Ele também voltou a defender a desvinculação de receitas. Disse que só assim, com as reformas, conseguirá partilhar valores com parlamentares e fortalecer o Legislativo.

Leia mais notícias do Painel aqui.