Toffoli diz a aliados que prioridade é construir ‘unidade no STF’

Favas contadas Ainda que ordenada no controverso inquérito que apura fake news e ameaças contra ministros do STF, a busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes não surpreendeu procuradores que atuaram na Lava Jato com Janot. Um deles afirmou que “já esperava” a reação, dada a proporção do escândalo.

Prioridades A ressonância do caso Janot x Supremo fez com que o presidente da corte, Dias Toffoli, dissesse a interlocutores que não sabe se de fato vai levar ao plenário na quarta (2) a proposta de modulação da decisão que impôs forte revés à Lava Jato.

Corpo fechado Ele disse a colegas que, neste momento, sua prioridade é formar “uma unidade para a defesa do STF”.

