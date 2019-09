‘Inaceitável’, diz novo PGR sobre atitude de Janot

O procurador-geral, Augusto Aras, emitiu posição, pela primeira vez, sobre a crise deflagradas por declarações do ex-colega Rodrigo Janot.

Em nota, diz considerar “inaceitáveis as atitudes divulgadas no noticiário a respeito de um de seus antecessores”. Aras afirma ainda que confia no conjunto de seus colegas, homens e mulheres dotados de qualificação técnica e denodo no exercício de sua atividade funcional”.

”Os erros de um único ex-procurador não têm o condão de macular o MP e seus membros. O Ministério Público continuará a cumprir com rigor o seu dever constitucional de guardião da ordem jurídica”, conclui o texto.

A nota afirma, logo no início, que a instituição está acima de “eventuais desvios” de qualquer um de seus membros.

Rodrigo Janot disse em entrevistas à Folha e outros veículos que foi armado ao Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes. À Veja, disse ter sacado a arma e engatilhado a cerca de dois metros do alvo, mas então recuou do gesto.

Após a fala, o ex-procurador foi alvo de uma busca e apreensão. Seu porte de arma foi suspenso e ele foi proibido de se aproximar de todos os ministros do Supremo e da própria corte.

