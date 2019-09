Bolsonaristas reclamam, e governo apaga registro oficial de reunião de ministro com fundo de Soros

Não fica um Técnico mais elogiado do governo Jair Bolsonaro, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) entrou na mira de hostes do bolsonarismo após canais oficiais da Casa Civil e da pasta que ele comanda divulgarem uma rodada de reuniões com fundos de investimentos em NY. Motivo: o do megainvestidor George Soros estava presente.

Esqueça o que escrevi O ataque partiu de um youtuber ligado a Olavo de Carvalho. A grita dos apoiadores mais radicais do presidente fez a Casa Civil apagar o registro da reunião nas redes sociais e –pior– o Ministério da Infraestrutura modificar um texto que havia publicado em sua página, deletando a presença do fundo de Soros na reunião.

Blindagem furada O texto original do ministério ainda pode ser encontrado no histórico. O próprio Tarcísio tentou acalmar os bolsonaristas, dizendo em seu Twitter que “o programa de concessões segue linha estritamente técnica e precisamos protegê-lo de agendas de cunho político”.

Leia mais notas do Painel aqui.