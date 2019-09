Aliados aconselham Bolsonaro a vetar brecha para reajuste de fundo eleitoral

Bifurcação Aliados de Bolsonaro aconselham o presidente a vetar artigo da minirreforma eleitoral que abre brecha para que o valor do fundo a ser usado na disputa de 2020 seja definido anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como determinou o Congresso. O Planalto precisa sancionar o texto até o dia 3 para que ele valha no ano que vem.

Sem reajuste Se o trecho for vetado, o valor do fundo eleitoral previsto para as eleições municipais será de R$ 1,7 bilhão, o mesmo de 2018. Bolsonaro já falou mais de uma vez que não usou dinheiro público na campanha. O Congresso vai esperar para ver.

Vai ter volta Líderes de partidos dizem que o presidente age esperando que depois eles “consertem”, derrubando o veto. “Não sou candidato a prefeito, deixa vetar. Depois a gente tira algo que ele queira muito”, diz um dirigente.

Leia mais notas do Painel aqui.