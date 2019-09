Em novo sinal de resistência à Joice, comando do PSL em SP fala em prévias para candidatura

Sem reserva Edson Salomão, nomeado presidente do PSL da capital paulista, diz que vai defender prévias para a escolha do candidato a prefeito. “É democrático abrir a possibilidade de que outras pessoas se coloquem. Com certeza surgirão muitos nomes.”

Teleguiado Trata-se de mais um sinal a Joice Hasselmann (PSL-SP), que trabalha pela candidatura. Como revelou o Painel desta quarta (25), Salomão representa o grupo de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que tenta minar a influência da deputada na legenda.

Sem raízes Salomão diz fazer política de forma ideológica. Joice, segundo ele, vai para onde o vento sopra.

