Alas da PGR manifestam incômodo com posição de Aras sobre lei que pune abuso de autoridade

Indigesto O amplo apoio de políticos à retórica de Aras na sabatina no Senado, nesta quarta (25), não espelha a forma como alas do MPF receberam respostas do novo procurador-geral sobre temas caros à categoria. O fato de ele ter dito que a lei que pune o abuso de autoridade “pode, sim, produzir bom efeito” revoltou alguns colegas.

Indigesto 2 Grupos que não simpatizam com Aras no Ministério Público avaliam que ele antecipou juízo de valor sobre tema a respeito do qual, muito provavelmente, terá de se manifestar no Supremo.

No ar Integrantes do Ministério Público Federal dizem ainda que os planos de Aras para a Lava Jato não ficaram claros (o novo procurador-geral elogiou a operação, mas pregou ajustes) e que ele não explicou como vai conduzir o orçamento da instituição.

